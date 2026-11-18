Venerdì 20 novembre, alle ore 18:00, si terrà un nuovo appuntamento di Punto ORienta Giovani dedicato all’incontro tra culture, alla conoscenza reciproca e all’inclusione.

Prosegue la programmazione 2026/2027 di Punto ORienta Giovani del Comune di Satriano con l’incontro “Radici che si incontrano: storie, luoghi e bellezze dei nostri Paesi”; con la partecipazione dei beneficiari del progetto SAI Palazzo Condò e della Fondazione Città Solidale ETS

Saranno proprio i giovani ospiti del progetto a diventare protagonisti, raccontando i propri Paesi d’origine attraverso immagini, tradizioni, storie che meritano di essere conosciute e condivise.

L’obiettivo è proporre un modo diverso di parlare di integrazione: non soltanto conoscere le difficoltà di chi arriva da lontano, ma scoprire anche la ricchezza culturale, le bellezze e le esperienze che ciascuno porta con sé.

Un’occasione di dialogo aperta a tutta la comunità, per conoscersi meglio, superare stereotipi e costruire nuove relazioni partendo dalla curiosità e dal rispetto reciproco.

L’appuntamento si inserisce nel secondo anno di attività di Punto ORienta Giovani, che attraverso incontri e testimonianze continua a promuovere partecipazione, cittadinanza attiva e opportunità di crescita per le nuove generazioni.

Appuntamento venerdì 20 novembre 2026, alle ore 18:00, presso Punto ORienta Giovani- Comune di Satriano.