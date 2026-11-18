Nel corso di un servizio di perlustrazione svolto nel territorio di Marcedusa, i Carabinieri di Sellia Marina – con il supporto dello Squadrone Eliportato Carabinieri Cacciatori «Calabria» – hanno individuato, in un’area agricola impervia e occultata dalla vegetazione, una piantagione di cannabis dotata di un sistema autonomo di irrigazione.

All’interno dell’area i militari hanno sorpreso tre persone mentre erano impegnate nelle operazioni di recisione e lavorazione delle piante. Sono stati rinvenuti 27 fusti di cannabis, alti circa 2,5 metri, nonché un ‘ area adibita all’essiccazione, contenente circa 20 chilogrammi di marijuana già raccolta.

Le attività sono state estese, con il concorso delle Stazioni Carabinieri di Botricello e Mesoraca, mediante perquisizioni personali, veicolari e domiciliari eseguite nelle province di Catanzaro e Crotone.

Nel corso degli accertamenti sono stati sequestrati, all’interno di un autocarro in uso a uno degli indagati, un congegno a scatto avente le caratteristiche apparenti di una cosiddetta «penna-pistola», sul quale saranno svolti gli accertamenti balistici, e, nelle abitazioni sottoposte a perquisizione, oltre 15.700 euro in contanti.

Un’ulteriore persona di 21 anni è stata denunciata in stato di libertà alla Procura di Catanzaro per l’ipotesi di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, a seguito del rinvenimento di circa 21 grammi di marijuana e di un bilancino di precisione all’ interno dell’autovettura nella Sua disponibilità.

La piantagione è stata smantellata. I fusti, la sostanza stupefacente e i materiali utilizzati per la coltivazione e l’essiccazione sono stati sottoposti a sequestro. I tre indagati sono stati arrestati in flagranza e condotti nel carcere di Catanzaro. Arresti convalidati dal Gip, che ha applicato nei loro confronti la misura della custodia cautelare in carcere.