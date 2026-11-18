Circa 500 grammi di hashish, già suddivisi in panetti, sono stati trovati dalla Guardia di finanza nell’abitazione di un cinquantenne nel quartiere Isonzo di Catanzaro.

L’uomo è stato arrestato in flagranza nell’ambito dei servizi di controllo del territorio contro lo spaccio di sostanze stupefacenti. La perquisizione è stata eseguita nei giorni scorsi dai Baschi Verdi del Gruppo di Catanzaro, con il supporto dell’unità cinofila della Compagnia Pronto impiego di Lamezia Terme.

Secondo la stima degli investigatori, la droga sequestrata avrebbe potuto fruttare circa 10mila euro.

Il cinquantenne, già noto alle forze di polizia per precedenti vicende giudiziarie in materia di stupefacenti, è stato trasferito nella casa circondariale «Ugo Caridi» di Catanzaro.

Il giudice per le indagini preliminari ha successivamente convalidato l’arresto e applicato la misura della custodia cautelare in carcere. Il procedimento si trova nella fase delle indagini preliminari. L’indagato è da considerarsi non colpevole fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.