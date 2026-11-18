Una discussione familiare degenerata all’improvviso, poi il ferimento. È accaduto nella tarda serata di ieri all’interno di un’abitazione situata nell’area urbana di Corigliano, nel comune di Corigliano Rossano, dove un uomo di 83 anni ha accoltellato il figlio di 51 anni al culmine di un’accesa lite.

Secondo una prima ricostruzione, quanto accaduto sarebbe maturato al termine di un confronto verbale dai toni particolarmente duri tra i due.

L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorsi: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure al ferito prima di disporne il trasferimento in ospedale.

​Il 51enne è attualmente ricoverato presso l’ospedale di Cosenza.

I medici mantengono la prognosi riservata, ma le sue condizioni non desterebbero preoccupazione per la sopravvivenza: l’uomo non è in pericolo di vita.

Sull’episodio indagano i carabinieri del Reparto territoriale di Corigliano Rossano, intervenuti nell’abitazione per avviare gli accertamenti del caso.

I militari sono al lavoro per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti, chiarire cosa abbia innescato il litigio tra padre e figlio e definire eventuali responsabilità.