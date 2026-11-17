Cala ufficialmente il sipario su una stagione 2026 ricca di emozioni, adrenalina e grande partecipazione di pubblico per il mondo dello Speed Down.

Con l’archiviazione della settima e ultima tappa, si sono conclusi ufificially il Campionato Nazionale Gravity Race Car USACLI 2026 e il Campionato Interregionale Calabria/Sicilia/Basilicata 2026, entrambi organizzati e gestiti con successo dall’ASD Speed Down Project.

Un’annata intensa che ha attraversato alcuni dei tracciati più suggestivi e tecnici del Sud Italia, confermando la costante crescita di una disciplina capace di coniugare tecnica costruttiva, abilità di guida e valorizzazione dei territori, spinta unicamente dalla forza di gravità.

​Protagonisti di sfide al millesimo di secondo e di una sportività esemplare:

​Categoria C9: Antonino Gallina (136 punti) di Santa Teresa di Riva (Messina)

Categoria N5K: Fabrizio Critelli (145 punti) di Marcellinara (Catanzaro)

Categoria N5K PRO: Onofirio Gallina (119 punti) di Santa Teresa di Riva (Messina)

​Categoria C8: Vincenzo Paone (175 punti) di Settingiano (Catanzaro)

Categoria FolkSport Storico: Felice Critelli (150 punti) di Tiriolo (Catanzaro)

​Categoria FolkSport EVO: Francesco Noto (125 punti) di Tiriolo (Catanzaro)

Categoria C4: Francesco Catanzariti (141 punti) di Tiriolo (Catanzaro)

​Un ruolo centrale nella riuscita dell’intera stagione va riconosciuto al Presidente dell’ASD Speed Down Project, Francesco Rotella.

Vero motore organizzativo, punto di riferimento e anima pulsante dell’associazione, il Presidente Rotella ha guidato con instancabile dedizione, competenza e passione l’intera macchina operativa, garantendo elevati standard di sicurezza e spettacolarità in ogni singolo appuntamento.

​Proprio a margine della chiusura dei campionati, il Presidente Francesco Rotella ha voluto tracciare un bilancio e annunciare un traguardo storico per tutto il movimento:

«Il nostro lavoro continua più determinato di prima, forti dello storico riconoscimento della nostra disciplina, la quale è stata inserita nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche (RASD), con decreto adottato formalmente dal Ministro per lo Sport e i Giovani tramite la struttura tecnica del Dipartimento per lo Sport, incardinato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Questo risultato ripaga anni di sacrifici e ci dà una spinta straordinaria per il futuro».

​L’ASD Speed Down Project rivolge inoltre un sentito e doveroso ringraziamento ai vertici dell’ente di promozione sportiva per il fondamentale supporto istituzionale:

al Presidente Nazionale USACLI, Dott. Damiano Lembo, e al Presidente Provinciale USACLI, Dott. Francesco Guzzi, la cui vicinanza e fiducia hanno rappresentato un pilastro determinante per il consolidamento e lo sviluppo del movimento Gravity Race Car a livello nazionale e interregionale.

​Il successo della stagione 2026 è frutto di un grande lavoro di squadra: l’organizzazione ringrazia tutti i piloti, i team, i direttori di gara, i commissari di percorso, i cronometristi, le amministrazioni comunali, le Pro Loco, le tante associazioni ospitanti e il caloroso pubblico che ha affollato i bordi delle strade.

​Archiviati i verdetti della pista, lo sguardo è già rivolto alle prossime premiazioni ufficiali di fine anno e alla programmazione della stagione 2027, forte di questa nuova e prestigiosa veste istituzionale.