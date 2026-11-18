È deceduta all’ospedale di Cosenza una donna di 84 anni rimasta coinvolta oggi in un grave incidente stradale a Paola.

L’anziana non è sopravvissuta ai traumi riportati dopo essere stata investita da un’automobile mentre passeggiava sul lungomare della cittadina tirrenica.

​Secondo le prime ricostruzioni, la donna si trovava a piedi lungo la strada costiera quando, per cause ancora in corso di accertamento, è stata travolta dal veicolo. L’impatto si è rivelato fin da subito molto violento.

​Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118. Constatata la gravità del quadro clinico della paziente, i soccorritori hanno disposto il trasferimento d’urgenza tramite elisoccorso verso il nosocomio del capoluogo bruzio.

Nonostante la rapidità delle operazioni di soccorso, le condizioni dell’84enne sono precipitate e il decesso è sopraggiunto poco dopo il suo arrivo in ospedale.