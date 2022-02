Al Teatro Politeama di Catanzaro “10 anni di minchiate” lo show del duo comico dei PanPers

Musica, monologhi e sketch comici, giochi, ospiti a sorpresa…Questo e molto altro per una serata all’insegna della risata. Farà tappa venerdì 18 febbraio, alle ore 21, al Teatro Politeama di Catanzaro “10 anni di minchiate”, lo show imperdibile del duo comico dei PanPers: non solo un “best of” dei migliori pezzi che li hanno visti protagonisti in questi anni, ma un vero e proprio raccoglitore di tutto quello che hanno creato dai loro inizi, passando per Colorado, fino ad oggi.

Oltre ai personaggi più riusciti del loro repertorio (Lo Zombie, Mika e Fedez, Sig. Brenton) ci saranno, infatti, numerosissimi sketch inediti e parodie musicali mai sentite. I torinesi Andrea Pisani e Luca Peracino, in arte i PanPers, arrivano a Catanzaro sull’onda del successo riscosso con gli ultimi video-parodie che hanno registrato milioni di visualizzazioni sui social.

Con “Ode al Farmacista” hanno fatto centro trattando, in chiave ironica, l’argomento No Vax, più recentemente con “Delivery” – facendo il verso alla canzone vincitrice dell’ultimo Festival di Sanremo, “Brividi” – hanno reso un divertente omaggio, con un po’ di amarezza, ad un’altra categoria protagonista della pandemia, quella dei riders. Per i PanPers la prima prerogativa resta sempre quella di stupire il pubblico e non offrire mai niente di scontato o prevedibile.

Sul palco del Politeama il duo proporrà anche alcuni sketch talmente vecchi che non hanno mai visto la luce, né in Tv né in cantina.

Per informazioni e prevendite è possibile consultare il portale www.politeamacatanzaro.net oppure contattare il botteghino del teatro al numero 0961-501818.