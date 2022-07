Al via a Vallefiorita il progetto culturale Voce di-Vento

Ai blocchi di partenza Voce di-Vento, progetto dell’associazione di promozione sociale Terra di Mezzo di Vallefiorita, che ha vinto il bando AD ALTA VOCE 2020, promosso dal Centro per il libro e la lettura e dal Ministero della Cultura, che coinvolgerà le province della Calabria.

Il progetto si completerà a giugno 2023 e prevede lo svolgimento di attività (laboratori e letture teatrali) il cui obiettivo è promuovere l’educazione e l’abitudine alla lettura “ad alta voce”, coinvolgendo e sensibilizzando un pubblico esteso e diversificato. Gianni Paone, presidente dell’Associazione, ha precisato che “pensando al coinvolgimento di un pubblico diversificato, l’Associazione Terra di Mezzo ha intrecciato una rete di partenariato ampia sia sul piano orizzontale (con il coinvolgimento delle cinque province calabresi) che verticale (con la programmazione di attività pensate per un pubblico che parte dalla prima infanzia e arriva agli anziani ospiti delle residenze).

“Per il raggiungimento degli obiettivi previsti”, continua il Presidente, “si proporranno attività di laboratorio a studenti e genitori, a operatori e adulti, mentre le letture teatrali, saranno offerte a un pubblico eterogeneo in diversi contesti (teatri, piazze, parchi, musei) e diverse occasioni (giornate commemorative, rassegne, festival) e avranno lo scopo principale di suscitare il piacere dell’ascolto e di stimolare il piacere della lettura”.

Le iniziative e gli eventi programmati dal progetto Voce di-Vento, che coinvolgeranno attori e lettori d’eccezione, si svolgeranno all’interno e all’esterno di strutture scolastiche, ludoteche, sale consiliari, biblioteche e poli bibliotecari, teatri, musei, librerie, istituzioni carcerarie e altri spazi destinati o destinabili allo spettacolo dal vivo.

La prima attività prevista La parola tra cielo e mare sarà presentata all’interno di rassegne estive in aree turistiche: ci riferiamo a Incontri d’autore 2022 e alla Notte Bianca della Biodiversità. La prima sarà organizzata in collaborazione con l’Associazione Ka’minia nell’Area del Mumak al Blanca Cruz di Caminia dove verrà allestito un Bibliopoint. La seconda, sarà organizzata dal Reparto Carabinieri per la Biodiversità di Catanzaro a Villaggio Mancuso. In entrambi i casi sono previsti laboratori e letture ad alta voce per grandi e piccoli: Fiabe e favole di mare, Heroides, Le tre lune sono solo alcuni dei titoli in programma.

A settembre verrà avviato il lavoro con le scuole che durerà per l’intero anno scolastico e che prevede numerosi momenti di coinvolgimento. Tutte le attività saranno completamente gratuite per i partecipanti, per le scuole, per i comuni e per tutte le strutture aderenti, perché il progetto è finanziato dal Centro per il libro e la lettura e cofinanziato dall’Associazione Terra di Mezzo.