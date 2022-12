Allerta della Prefettura, onda anomala in arrivo in Calabria

Allerta della Prefettura: onda anomala di un metro e mezzo che potrebbe raggiungere le coste calabresi a brevissimo

La Prefettura di Reggio Calabria ha informato di una possibile onda anomala di un metro e mezzo circa che potrebbe raggiungere le coste tirreniche calabresi a brevissimo.

Tutta la cittadinanza è pregata di non sostare né fermarsi in prossimità di spiagge, arenili e aree limitrofe.

Di seguito l’avviso del comune di Reggio Calabria

AGGIORNAMENTO DAL COMUNE DI REGGIO CALABRIA

“Facendo seguito alla nota di allerta trasmessa, si comunica che l’onda annunciata non ha creato disagio alcuno sulla costa. Attesa comunque la continua attività sismica sullo Stromboli, capace di generare consimili situazioni di pericolo a quella annunciata, la protezione civile in conformità con le raccomandazioni che provengono dal dipartimento nazionale invita tutti a non sostare né frequentare aree costiere esposte. La situazione rimane costantemente monitorata”.