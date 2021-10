Alunna positiva al covid all’alberghiero di Soverato, scioperano i ragazzi

Un’alunna della 3D dell’Istituto alberghiero di Soverato è risultata positiva al Covid 19. A causa di questa positività l’intera classe sta lavorando in Dad.

Oggi alcuni studenti dello stesso piano hanno notato l’assenza dei loro compagni e chiedendo informazioni hanno scoperto la positività e che il piano non era stato sanificato nei servizi igienici e comunque in generale negli ambienti scolastici, per questo motivo alcuni di loro ha deciso di scioperare e non partecipare alle lezioni regolarmente. (CatanzaroInforma.it)