Amministratore comunale del catanzarese positivo al Covid-19

Un amministratore comunale di Settingiano, in provincia di Catanzaro, è risultato positivo al Covid-19. Lo ha reso noto il sindaco Rodolfo Iozzo che rivolgendosi ai suoi concittadini ha scritto “le Autorità Sanitarie mi hanno appena confermato la positività al COVID-19 di un cittadino settingianese. Lo stesso, tra l’altro Amministratore Comunale in carica, si trova ricoverato all’Ospedale ‘Pugliese’ di Catanzaro ed è significativamente sintomatico.

Le stesse Autorità Sanitarie, in sinergia con l’Amministrazione Comunale, hanno già attivato tutti i protocolli medici e le procedure utili alla tutela della persona, dei suoi familiari e di chi potrebbe aver avuto contatti con la stessa”.

“Appare assolutamente superfluo ribadire che, data la professionalità del collega interessato dal contagio, lo stesso ha sempre formalmente comunicato i propri spostamenti lavorativi, soprattutto ultraregionali, alle Autorità Sanitarie competenti, come da protocollo, così come risulta dai bollettini giornalieri che l’ASP fa pervenire direttamente al sottoscritto, nella mia qualità di Autorità Sanitaria locale”.

“Vi esorto, con la massima determinazione, – prosegue il sindaco di Settingiano – ad adottare tutti i comportamenti necessari e cautelativi e a seguire le direttive impartite e ciò sia per il Vostro bene che per il bene della comunità. Vi invito a continuare a vivere con serietà e responsabilità soprattutto nei prossimi giorni. Vi chiedo fortemente di rispettare alla lettera le disposizioni vigenti. Solo in questo modo potremo contrastare efficacemente il propagarsi del contagio”.