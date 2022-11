Arrestata una coppia per furti e danneggiamenti, entrambi percepivano il reddito di cittadinanza

Rintracciati gli autori di una serie di danneggiamenti e furti compiuti nella notte del 23 novembre scorso in diverse attività commerciali di Reggio Calabria.

Al termine delle attività condotte dal personale della Polizia di Stato in servizio all’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico gli autori sono stati individuati. Si tratta di una donna di 45 anni e di un uomo di 40, già noto alle forze dell’ordine per furto, evasione, minaccia, incendio, ricettazione e lesioni personali.

I due, entrambi sono italiani e percettori del reddito di cittadinanza, sono stati denunciati per furto aggravato in concorso e danneggiamento aggravato in concorso.

Originari e residenti, rispettivamente, ad Asti e Benevento, ma domiciliati a Reggio Calabria, sono stati individuati dopo un’attenta analisi delle immagini estrapolate dai sistemi di videosorveglianza presenti nelle aree interessate da ciascun episodio criminale ed al ritrovamento di vario materiale probatorio che è stato posto sotto sequestro.