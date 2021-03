Arrestati un pluripregiudicato e la moglie per detenzione di cocaina

Nell’ambito di mirati servizi di prevenzione al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, appositamente predisposti dal Questore di Catanzaro, Mario Finocchiaro, nella tarda mattinata di ieri personale della Sezione Investigativa del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lamezia Terme ha tratto in arresto D. P. G., 38enne, noto pregiudicato, e la moglie S. F., 30enne.

I due coniugi venivano notati dai poliziotti mentre, a bordo della loro Fiat Punto, transitavano su di una strada periferica; avendo riconosciuto il D.P., persona dedita allo spaccio di stupefacenti, decidevano di seguirlo per verificarne gli spostamenti fino a quando non si accorgevano che il soggetto, in modo preoccupato, controllava continuamente gli specchietti retrovisori del suo veicolo per sincerarsi che non fosse seguito.

Ulteriormente insospettiti, a questo punto, gli Agenti decidevano di bloccare l’auto e sottoporre gli occupanti a controllo.

La perquisizione personale permetteva di rinvenire due involucri sottovuoto all’interno dei quali era custodita cocaina per un peso complessivo di oltre 110 gr. ed un valore di mercato di oltre 10.000 euro.

I due venivano, quindi, immediatamente arrestati in flagranza di reato e posti a disposizione della Procura della Repubblica di Lamezia Terme.