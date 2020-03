Auto in fiamme nella notte nel comune di Centrache, ipotesi dolosa

Nella notte squadra dei Vigili del Fuoco di Chiaravalle Centrale è intervenuta nel comune di Centrache alla via Don Pietro Molè in prossimità delle palazzine popolari per incendio autovettura.

La vettura interessata dal rogo una Fiat Grande Punto parcheggiata in prossimità dell’abitazione del proprietario. Intervento dei vigili del fuoco è valso all’estinzione dell’incendio ed alla messa in sicurezza del mezzo.

Sul posto carabinieri della stazione di Chiaravalle Centrale per gli adempimenti di competenza. Al termine delle operazioni di spegnimento, da sopralluogo effettuato dal personale vigilfuoco congiuntamente ai militari dell’Arma non si esclude la natura dolosa dell’incendio.