Bancarella di fuochi d’artificio in fiamme

Nella mattinata di oggi alle ore 12:00 una serie di chiamate allertavano la sala operativa dei vigili del fuoco del Comando Provinciale di Crotone.

In via Corso Mazzini in pieno centro Città a Crotone stava bruciando una bancarella usata per la vendita di fuochi pirotecnici nel periodo festivo.

All’arrivo sul posto dei vigili del fuoco la stessa era completamente avvolta dalle fiamme, si procedeva allo spegnimento ed alla messa in sicurezza della zona circostante.

Sul posto per i rilievi del caso anche la Polizia di Stato.