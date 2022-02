Bar ritrovo di pregiudicati, chiuso dai carabinieri

I Carabinieri, hanno dato esecuzione alla sospensione dell’attività di un bar a Varapodio, nel Reggino, per la durata di 15 giorni. Il provvedimento è scaturito dall’attività di monitoraggio posta in essere dai militari dell’Arma, che ha permesso di documentare come il locale fosse risultato essere luogo di ritrovo abituale di soggetti pregiudicati e comunque di avventori con innumerevoli precedenti penali e di polizia.

Gli inquirenti avrebbero accertato che l’esercizio commerciale costituiva un pericolo per l’ordine pubblico e la sicurezza dei cittadini.

Da qui la sospensione della somministrazione di alimenti e bevande, nonché di tutte le attività connesse, in particolar modo il gioco di azzardo.