Abusi sessuali a Soverato, Astarte esprime solidarietà alle vittime

L’Associazione ASTARTE esprime vicinanza e solidarietà a tutte le donne vittime di soprusi e violenze; alle famiglie di queste donne ed ai loro figli.

In relazione a quanto accaduto a Soverato, l’Associazione oltre a manifestare vicinanza alle vittime, invita a squarciare il silenzio e reagire denunciando ogni forma di prevaricazione.

Riteniamo sia un preciso dovere contrastare la pericolosa deriva moralistico-normalizzatrice, che finisce per relegare a ruolo di “complici” coloro che hanno dovuto subire assurde forme di violenza.

Alcuni commenti apparsi sui social costituiscono il segno di una drammatica resistenza del pensiero che pretende ancora di porre il maschio al centro della società, relegando le donne ad uno strumento del quale poterne disporne a piacimento.

Una cultura imperante che conduce ad una mistificazione della realtà della quale, fin dall’infanzia, siamo tutti complici.

Una distorsione che conduce le vittime sul banco degli imputati ferendo, una volta ancora, le donne, colpevolizzandole per le violenze subite.

Non a caso molte preferiscono non denunciare per sottrarsi ad una squallida gogna mediatica che confonde vittime e carnefici.

Occorre contrastare questa “cultura dello stupro” con la cultura del rispetto e confidiamo che ogni donna possa trovare il coraggio di reagire e denunciare ogni forma di violenza subita.

Fiduciosa nel lavoro dell’Autorità Giudiziaria, Astarte continuerà ad offrire protezione a tutte le vittime delle violenze ed anche dei pregiudizi.