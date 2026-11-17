Controlli dei carabinieri nell’ambito dei servizi disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro per il rafforzamento delle attività di prevenzione e controllo del territorio. In particolare, a Sersale, i militari della locale Stazione hanno sottoposto a controllo un’auto con a bordo due giovani di 27 e 25 anni.

Nel corso dell’accertamento sono stati inizialmente rinvenuti, all’interno del veicolo e nella disponibilità degli occupanti, alcuni involucri contenenti marijuana e hashish. Le successive perquisizioni domiciliari hanno consentito di recuperare, presso l’abitazione del venticinquenne, ulteriori quantitativi di marijuana.

Complessivamente sono stati sequestrati circa 35,5 grammi di sostanza stupefacente, tra marijuana e hashish, suddivisi in otto involucri e ritenuti destinati alla cessione.

All’esito delle attività, il venticinquenne è stato arrestato in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, mentre il ventisettenne è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Catanzaro per la medesima ipotesi di reato.

Il Giudice competente ha successivamente convalidato l’arresto, senza applicare misure cautelari. L’operazione si inserisce nel quadro dei servizi di controllo del territorio e di contrasto alla diffusione delle sostanze stupefacenti svolti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Catanzaro.