La sostenibilità comincia dal carrello: al Forum PLEF di Milano il biologico rilancia la sfida alla grande distribuzione

Quanto costa mangiare sano rispettando l’ambiente? E quanto possono incidere le scelte quotidiane dei consumatori sulla sostenibilità del sistema alimentare? Sono alcune delle domande al centro della XVI edizione dell’Human & Green Retail Forum, organizzato nell’ambito delle iniziative di PLEF (Planet Life Economy Foundation) e ospitato all’Acquario Civico di Milano.

Il tema scelto per l’edizione 2026, «La sostenibilità si misura nel carrello», mette a confronto industria, agricoltura, distribuzione organizzata ed esperti di alimentazione, con l’obiettivo di individuare strategie capaci di conciliare salute, tutela ambientale e sostenibilità economica.

Tra i partecipanti anche Giovanni Sgrò, fondatore del progetto culturale Naturium e noto operatore calabrese del settore biologico, che ha seguito i lavori portando con sé una visione imprenditoriale fondata sulla qualità dei prodotti, sull’attenzione alle filiere e su una concezione etica del consumo.

Il biologico e una cultura alimentare che anticipa il cambiamento

Dalla mattinata di lavori emerge, secondo Sgrò, una conferma significativa: molti dei temi oggi al centro del dibattito sulla sostenibilità rappresentano da tempo principi consolidati nel mondo del biologico.

L’attenzione alla provenienza degli alimenti, alla riduzione dell’impatto ambientale, alla qualità nutrizionale e a un maggiore equilibrio tra proteine animali e vegetali costituisce infatti un patrimonio culturale che le realtà più attente del settore hanno progressivamente tradotto in pratiche commerciali concrete.

«Per noi questa giornata rappresenta soprattutto una conferma», osserva Sgrò. «Sono temi sui quali lavoriamo da anni, ben prima che diventassero centrali nel dibattito della grande distribuzione. Il biologico ha costruito la propria identità attorno a una visione che unisce salute, ambiente e responsabilità verso le persone».

Una filosofia che trova espressione anche nel principio del sano, buono e giusto: non soltanto una formula evocativa, ma un orientamento che riguarda l’intera filiera, dalla produzione alla trasformazione, fino alla vendita.

Proteine vegetali: il confronto con gli altri Paesi europei

Uno dei passaggi più significativi della mattinata ha riguardato il ruolo delle proteine vegetali e la loro diffusione nei modelli alimentari europei.

Durante il confronto con i rappresentanti della distribuzione organizzata è stata sollevata la questione delle politiche adottate in Paesi come Paesi Bassi, Germania e Belgio, dove il dibattito sulla transizione alimentare ha trovato spazio anche nelle iniziative pubbliche e nelle strategie di alcune catene commerciali.

In Italia, invece, secondo l’interpretazione di Sgrò, prevale ancora un atteggiamento prudente, legato al peso delle abitudini di consumo e agli equilibri economici delle filiere tradizionali.

Le risposte dei rappresentanti della distribuzione hanno richiamato soprattutto la centralità della domanda: sono i consumatori, attraverso le proprie preferenze, a determinare l’assortimento dei punti vendita.

Una posizione che lascia aperta una questione fondamentale: la distribuzione deve limitarsi a seguire le abitudini dei consumatori oppure può contribuire attivamente a orientarle verso scelte più salutari e sostenibili?

«È proprio questo il nodo», sottolinea Sgrò. «La grande distribuzione tende a privilegiare ciò che il mercato già richiede. Ma chi commercializza prodotti alimentari può anche svolgere una funzione culturale, aiutando le persone a conoscere alternative e comportamenti più responsabili».

Il dibattito coinvolge anche la comunicazione nutrizionale, spesso attraversata da messaggi differenti, talvolta contraddittori, che possono disorientare il consumatore. Da qui la necessità di riferimenti scientifici autorevoli e di un’informazione capace di distinguere le evidenze dalle strategie promozionali.

La sostenibilità ha anche un prezzo

Tra i contenuti di maggiore interesse del Forum figura la presentazione dell’Algoritmo Mediterraneo, sviluppato da NielsenIQ e NDB, che affronta un interrogativo concreto: seguire le indicazioni per una sana alimentazione è necessariamente più costoso?

Secondo le stime presentate nel programma del Forum, un carrello alimentare costruito seguendo le Linee guida per una sana alimentazione del CREA può comportare una variazione della spesa compresa tra il 7% in più e il 22% in meno rispetto alla spesa media, con un impatto climatico inferiore del 28%.

Dati che suggeriscono come salute, convenienza e sostenibilità ambientale non debbano necessariamente essere obiettivi contrapposti, ma possano essere perseguiti attraverso una diversa composizione degli acquisti.

Il tema economico resta tuttavia decisivo. Per le imprese della distribuzione, modificare gli assortimenti significa confrontarsi con margini, volumi di vendita e comportamenti consolidati. Per le realtà specializzate nel biologico, invece, la qualità e la responsabilità ambientale possono rappresentare elementi distintivi dell’offerta commerciale.

La differenza tra grandi città e territori

Un altro elemento di riflessione riguarda la diversa sensibilità ambientale dei consumatori.

Secondo Sgrò, nelle grandi aree urbane, come Milano e Roma, il tema dell’impatto ambientale può essere percepito con maggiore urgenza, anche per effetto dell’inquinamento e della complessità della vita cittadina.

Nei territori meno urbanizzati, al contrario, la percezione di vivere in un ambiente relativamente sano può ridurre l’attenzione verso alcune conseguenze ambientali dei consumi quotidiani.

Questo si riflette anche in scelte apparentemente semplici, come l’acquisto di prodotti sfusi, la riduzione degli imballaggi o la preferenza per confezioni meno impattanti.

«In molti contesti prevalgono ancora comodità e praticità», rileva Sgrò. «Non sempre viene percepita la relazione tra una scelta fatta al supermercato e le sue conseguenze sull’ambiente. È anche su questo terreno che occorre lavorare».

La grande distribuzione e lo spazio per le imprese del biologico

Gli interventi dedicati all’innovazione commerciale e ai format sostenibili, compresi i casi presentati da Kiki Lab, hanno offerto ulteriori spunti di confronto.

Per Sgrò, alcune delle esperienze illustrate richiamano pratiche già adottate nella gestione quotidiana delle attività specializzate nel biologico. Una circostanza che rafforza la convinzione che esista ancora uno spazio importante per le imprese capaci di proporre un modello commerciale riconoscibile, coerente e fondato su valori precisi.

La prudenza della grande distribuzione nell’orientare attivamente i consumi verso nuovi modelli alimentari può, in questa prospettiva, trasformarsi in un’opportunità per gli operatori indipendenti.

Non si tratta semplicemente di vendere prodotti differenti, ma di proporre un diverso rapporto tra alimentazione, salute, territorio e ambiente.

Il confronto milanese, intanto, prosegue nel pomeriggio con approfondimenti dedicati all’ortofrutta, al riciclo degli imballaggi, alla gestione dei rifiuti elettronici e alle politiche alimentari urbane. Tra gli interventi in programma anche quello della vicesindaca di Milano, Anna Scavuzzo, sull’esperienza del sistema alimentare cittadino.

Oltre il mercato, una responsabilità culturale

La riflessione che Giovanni Sgrò porta a casa dalla mattinata del Forum va dunque oltre la semplice contrapposizione tra biologico e grande distribuzione.

Il punto centrale riguarda la responsabilità di chi opera nel settore alimentare: rispondere alle richieste del mercato oppure contribuire a costruire una domanda più consapevole?

Una sfida che investe le imprese, le istituzioni, il mondo della ricerca e la stessa informazione.

Perché la sostenibilità non può essere ridotta a un’etichetta o a una strategia commerciale. Richiede coerenza nelle scelte, trasparenza nella comunicazione e una visione di lungo periodo.

Il messaggio che emerge dal confronto è chiaro: il futuro dell’alimentazione non dipenderà soltanto da ciò che i consumatori sceglieranno di mettere nel carrello, ma anche da ciò che le imprese e le istituzioni sapranno proporre, spiegare e rendere accessibile.

Ed è proprio su questo terreno che il mondo del biologico, forte di un percorso culturale costruito negli anni, può continuare a svolgere un ruolo da protagonista.