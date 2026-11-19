Dopo circa 10 anni di amministrazioni comunali, guidate dall’attuale Sindaco, alla testa di liste civiche, dobbiamo, purtroppo, evidenziare un forte aggravamento delle difficoltà strutturali che attanagliano Borgia.

Le ultime Amministrazioni, infatti, hanno ritenuto di abbandonare e/o non valorizzare le opere pubbliche avviate e/o esistenti, rinunciando in tal modo all’elevazione del tenore dei servizi per i cittadini.

Si sottolinea, a titolo di esempio:

• un aggravamento del servizio idrico, anche di quello direttamente gestito dal Comune, provocando un peggioramento rilevante del servizio, caratterizzato da continua mancanza di acqua nelle famiglie a Borgia e Roccelletta;

• una condizione di estremo disagio per la popolazione scolastica a causa della carenza di edifici scolastici adeguati;

• un indebolimento dei servizi socio-sanitari anche relativi a quelli più direttamente dipendenti dal Comune;

• mancanza di interventi strutturali e/o manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione alla viabilità comunale e minore;

• servizi comunali carenti, spesso senza personale;

• impiantistica sportiva carente e conseguente indebolimento delle attività dei giovani;

Aggiungiamo la pessima gestione della fascia costiera a partire dalla carenza di manutenzione ordinaria e straordinaria relativa agli spazi pubblici e alla viabilità interessata;

La gestione del territorio, degli spazi pubblici, del verde, delle ville comunali e delle strade, ci ha consegnato un degrado generalizzato a Borgia e con maggiore evidenza a Roccelletta;

Pessima gestione dell’urbanistica, con l’aggravamento di situazioni di abusivismo edilizio, determinate dal grave ritardo di Strumenti Urbanistici moderni e adeguati alle esigenze del territorio;

Tutto ciò, unitamente ad una concezione superficiale e forviante della cultura, ha determinato, negli anni, una significativa decadenza del territorio, con ripercussioni visibili anche sotto il profilo socio-economico.

Merita una riflessione la scelta delle innumerevoli feste di piazza e sull’arenile, per le quali sembra si siano spesi negli ultimi 5 anni circa 1.500.00 di euro di fondi ordinari di bilancio, così come cifre esagerate e difficilmente riconducibili ad aspetti culturali, si sono spese per allestimenti dedicati a babbo natale, ricordiamo che trattasi di un’invenzione della coca cola nel 1931, per vendere bibite d’inverno, così come bizzarre appaiono le gite in altre regioni con trasporto e alloggio a carico del comune, senza alcun criterio di bisogno economico.

Tutto ciò non è walfare, non è cultura, non è Natale. E’ il Comune che usa i soldi di tutti per far finta di dare a tutti, mentre da solo a chi sa prendere.

Se l’intrattenimento fosse cultura saremmo la Firenze della Calabria, invece siamo la sagra con l’IVA

La gestione delle liste civiche che hanno amministrato e stanno amministrando Borgia, spesso caratterizzata da personalismi e clientelismo, si è dimostrata, pertanto, inefficiente, superficiale e senza una visione lungimirante per un territorio e una comunità che ha le caratteristiche e le potenzialità per tornare ad essere punto di riferimento sociale, culturale ed economico.

Da ciò, l’esigenza di un cambiamento radicale e profondo.

Il Comitato, pertanto, intende avviare un confronto con tutte le forze politiche, associazioni culturali e società civile, per porre le basi di una possibile rinascita, anche con l’ausilio di una nuova generazione di amministratori capaci, competenti e volenterosi.

f.to

Leonardo Ferragina ex Vice Sindaco PD

Carmela Sposato ex assessore PD

Domenico Rijllo ex sindaco PD

Francesco Fusto ex Sindaco Indipendente

Antonio Riillo consigliere comunale – già candidato a sindaco PD

Raffaele Guerrieri ex Assessore PD

Riccardo Bruno ex Vice sindaco Indipendente