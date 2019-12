Bufera di vento imperversa sulla Calabria, tromba d’aria a Reggio Calabria

Il maltempo sta mettendo in difficoltà la Calabria. Già dalla notte, sull’intera regione, spira un vento fortissimo e cade in pioggia fitta e continua. Molti i danni delle ultime ore, ma fortunatamente non ci sono persone ferite.

Un arbusto è venuto giù su viale Parco, a Cosenza, mentre un grande e secolare abete è stato sradicato dal vento a Bisignano, costringendo così a chiudere la circolazione su viale Principe. Anche a San Vincenzo la Costa, paesino alle porte di Rende, un arbusto è venuto giù. Montalto, Rota Greca e Lattarico in difficoltà per frane che stanno venendo giù sulla carreggiata.

Le diverse Amministrazioni, già ieri, avevano raccomandato la cittadinanza per l’allerta arancione. A Reggio Calabria una tromba d’aria ha investito parte della città causando danni e capovolgimenti di veicoli.