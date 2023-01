Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza sono impegnate dalle ore 07.35 circa in prossimità della SS106 a Cassano allo Ionio per incendio capannone.

Interessato dal rogo una struttura di circa 1500mq adibita ad attività commerciale cineseria.

Sul posto le squadre dei distaccamenti di Rossano, Castrovillari e sede Centrale per un totale di oltre 20 unità.

Al momento incendio ancora in atto.

Sul posto carabinieri per gli adempimenti di competenza.