Catanzaro: il 50° anniversario di fondazione della Scuola dell’infanzia “S.Francesco di Paola”

Cinquanta anni fa fu istituita a Catanzaro, nel quartiere di Pontepiccolo (zona nord) la Scuola dell’Infanzia San Francesco di Paola. Questo in parallelo con l’arrivo dei Padri Minimi e con l’edificazione della Parrocchia. Nata per volontà e per la splendida intuizione di Padre Francesco Gatto, promossa e incrementata in questo mezzo secolo dai vari sacerdoti che si sono succeduti – ha detto l’attuale Parroco Padre Franco Lenti – con la collaborazione delle suore Elisabettine fondate da Elisabetta Vendramini che nel vissuto del proprio carisma, si sono poste, allora, al servizio di chi era privo di riferimenti educativi per la formazione di una coscienza e una cultura cristianamente orientata.

Una bella iniziativa, con tutti i bambini, genitori e fedeli, si è svolta nei locali della scuola alla presenza dell’arcivescovo mons. Vincenzo Bertolone che ha benedetto l’inizio dell’anno scolastico e esortato “all’ impegno educativo” rivolgendo un sublime e paterno l’appello ai genitori e insegnanti “perché abbiano sempre a cuore il gusto della missione pedagogica che apre alla vita”.

Offrendosi come compagno di viaggio, ha invitato “a prendersi “cura” della scuola poiché è un compito irrinunciabile è ad essa – ha continuato – occorre guardare quale bene di tutti e di ciascuno, nella piena attuazione della libertà di educazione e di istruzione”. Non ha fatto mancare a sua presenza, il Correttore Provinciale dei Minimi Padre Francesco Trebisonda.