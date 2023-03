Catanzaro, nuova stretta contro l’abbandono dei rifiuti e la mancata raccolta differenziata

Controlli a tappeto e oltre 30 negozi e condomini sanzionati a partire dal centro storico

Nuova stretta contro l’abbandono indiscriminato dei rifiuti e la mancata raccolta differenziata in città. La Polizia locale, nucleo ambientale, di concerto con la Sieco, recepite le indicazioni del sindaco Nicola Fiorita e dell’assessore al ramo Aldo Casalinuovo, ha intensificato i controlli su tutto il territorio mirati a verificare il rispetto delle regole sulla raccolta differenziata, sia da parte degli utenti privati che degli esercizi commerciali.

Concentrando l’attenzione sulle singole abitazioni, dove gli abbandoni sono più frequenti, si è partiti dal centro storico attraverso un controllo a tappeto lungo corso Mazzini, via Acri, via Sensales, via Poerio, Largo Prigioni, via Scalfaro, Case Arse e Maddalena. Interessate, in questa prima fase, anche le zone dello Stadio e di Pontepiccolo, per un totale di 17 negozi e 14 condomini sanzionati con una multa di 167 euro ciascuno per non aver differenziato correttamente i rifiuti.

In particolare, ad alcune delle attività commerciali interessate verrà a breve notificata la diffida per la seconda infrazione nel corso dell’anno: qualora dovessero essere ancora “recidivi”, il verbale sarà aumentato a 500 euro con la sanzione accessoria della chiusura dell’esercizio per tre giorni. Quattro, invece, gli abbandoni constatati dai vigili urbani che, tramite l’ausilio delle foto trappole, sono riusciti a identificare i trasgressori per i quali è prevista la sanzione di 600 euro.

“L’amministrazione non vuole arretrare di un centimetro rispetto ai controlli e alle sanzioni che, in materia di raccolta differenziata, rappresentano anche un necessario deterrente per tenere sempre alta l’attenzione sulle regole e sull’ambiente e non vanificare gli sforzi fatti per migliorare la qualità e la quantità del servizio”, hanno affermato Fiorita e Casalinuovo.