Catanzaro, omaggio a Pietro Mennea

Evento annuale per celebrare valori e sport

Pietro Mennea, leggenda dell’atletica leggera e campione della vita, continua a ispirare anche dopo la sua scomparsa nel 2013. L’Istituto Tecnico Tecnologico “E. Scalfaro” di Catanzaro ha ospitato la settima edizione del premio a lui dedicato, organizzata dal Lions Club Catanzaro Rupe Ventosa e altri club locali.

Il presidente del Lions Club Catanzaro Rupe Ventosa, Domenico Magro, insieme a vari collaboratori, ha reso possibile un evento che va oltre la semplice commemorazione sportiva, affrontando temi cruciali come lo sport inclusivo, la salute e la legalità. Tra i saluti istituzionali, spicca quello di Manuela Oliveri Mennea, presidente della Fondazione Mennea, che ha condiviso riflessioni sulla straordinaria carriera di Mennea.

Uno dei momenti salienti dell’evento è stata l’introduzione dei relatori da parte di Corrado Spina, che ha enfatizzato l’importanza del premio non solo per l’atletica ma per tutte le discipline sportive. La giornata è stata arricchita da relazioni significative, tra cui quella del Prof. Giuseppe Pipicelli, che ha evidenziato come alcuni atleti diabetici siano riusciti a eccellere nello sport, sfidando le convenzioni e mostrando che limiti fisici possono essere superati con determinazione e impegno.

Federico Quinzi ha parlato dei benefici dello sport sulla salute mentale e fisica, mentre l’avvocato Paolo Carnuccio ha discusso le problematiche del doping, sottolineando l’importanza dell’onestà e della legittimità nelle competizioni sportive.

L’evento si è concluso con la premiazione di Francesco Poerio Piterà, giovane talento dell’arco olimpico, che ha ricevuto il premio “Pietro Mennea” per i suoi eccezionali risultati sportivi. Inoltre, sono stati riconosciuti altri atleti locali che si sono distinti nei campionati studenteschi di atletica leggera.

L’iniziativa ha anche sollevato questioni importanti riguardanti le infrastrutture sportive locali, con l’assessore Nunzio Belcaro che ha promesso il miglioramento delle strutture, sottolineando l’importanza di supportare tutte le discipline sportive, non solo il calcio.

Questo evento non solo celebra una leggenda dello sport, ma anche promuove i valori di legalità e integrità, essenziali per formare giovani atleti e cittadini onesti e resilienti.