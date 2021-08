Chiaravalle, la coalizione “Uniti per Unire” formalizza il nome del candidato a Sindaco

La coalizione “Uniti per Unire” prosegue nel lavoro di costruzione della alleanza civica fra tutte le forze politiche, sociali e culturali che avvertono la necessità e l’urgenza di dare una nuova amministrazione aperta, trasparente, efficiente ed inclusiva, alla nostra Chiaravalle.

Gli enormi problemi che affliggono la nostra comunità, fra i quali emerge clamorosamente una preoccupante disgregazione sociale, impongono una piena assunzione di responsabilità e richiedono uno sforzo unitario che passa attraverso il superamento delle divisioni, delle divergenze e dei conflitti per aprirsi, finalmente, ad una nuova prospettiva di condivisione e collaborazione; al di là ed oltre alle logiche partitiche di schieramento e le rivendicazioni personali e per un nuovo inizio che sappia coinvolgere direttamente nella gestione della cosa pubblica le giovani generazioni.

Uniti per Unire, al fine di attuare il progetto politico e sociale tracciato, affida all’avvocato Vito Maida il compito di guidare la coalizione nella certezza che la sua figura di giovane professionista preparato e competente, di uomo equilibrato e disponibile, saprà rappresentare al meglio lo spirito unitario ed inclusivo della coalizione ricercando il dialogo con tutti i cittadini e realizzando la più ampia convergenza di tutte le forze politiche e sociali che vogliono lavorare per un cambiamento reale e per l’affermazione dei valori e degli ideali più alti e nobili della identità chiaravallese.