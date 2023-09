Circolo Pd Satriano sulla sistemazione della strada rurale di Località Pupillo

In riferimento alla notizia relativa alla sistemazione della strada rurale di Località Pupillo e all’ottenimento di un finanziamento di € 120.000,00, diffusa su Facebook dal Sindaco di Satriano e dalla sua maggioranza, il circolo del Partito Democratico di Satriano ha ritenuto di dover intervenire per chiarire questa vicenda, ormai nota a molti concittadini, dato che il sindaco continua a dare informazioni omettendo di dire come sono andate veramente le cose.

Intanto occorre evidenziare che da sempre e ovunque i tecnici liberi professionisti possono individuare e presentare progetti ai Comuni e, se ritenuti adeguati e meritevoli, vengono finanziati dalla Regione con fondi europei e regionali direttamente ai Comuni in cui i progetti ricadono.

Nel caso in questione relativo alla strada rurale di Località Pupillo, il progetto con tutti i relativi adempimenti è stato predisposto e redatto da un tecnico satrianese che ha ottenuto il finanziamento di € 120.000,00 dalla Regione Calabria.

Ebbene, nonostante il lavoro svolto in maniera puntuale dal tecnico in questione, l’incarico è stato invece conferito ad un altro professionista con motivazioni che denotano una concezione padronale del Comune.

Alla luce di tutto ciò, sarebbe bene che il sindaco di Satriano spiegasse una volta per tutte come tutto questo sia potuto accadere.

Circolo PD di Satriano