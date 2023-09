Venerdì 22 settembre la presentazione ufficiale del Volley Soverato

Cresce l’entusiasmo attorno al Volley Soverato. La squadra guidata da coach Ettore Guidetti é in piena fase di preparazione in vista della prossima stagione che prenderà il via con la trasferta di Pescara per le biancorosse.

Proprio le ragazze con tutto lo staff saranno protagoniste venerdì 22 settembre quando, in quello che é il luogo di tutti i cittadini, ci sarà la presentazione ufficiale.

Sarà quindi la sala consiliare “Bruno Manti” ad ospitate questo importante evento dove tutti sono invitati. Il presidente Matozzo coglie l’occasione per invitare il sindaco della città con tutto il consiglio comunale; sono invitate tutte le forze dell’ordine della città, gli operatori turistici e, ovviamente tutta la stampa, e tutti i tifosi del comprensorio per conoscere da vicino le “cavallucce marine”.

Appuntamento venerdì 22 settembre alle ore 18 presso la sala consiliare del comune di Soverato.