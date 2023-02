Cocaina nel cappello ed eroina nella leva del cambio, arrestato

Nell’ambito di un controllo la polizia ha fermato un’auto sospetta nel centro di Vibo Valentia. Gli agenti si sono accorti dello stato di agitazione del conducente e, approfondite le ricerche, hanno scoperto addosso all’uomo, in un risvolto del cappello che indossava, una dosa di cocaina avvolta in un involucro trasparente, e all’interno della leva del cambio 10 grammi di eroina.

Estesa la perquisizione nell’abitazione sono stati trovati due fucili illegalmente detenuti, con matricola abrasa, 59 munizioni e 19 cartucce per pistola. In casa anche materiale per il taglio, la suddivisione in dosi e il confezionamento della droga.

L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, per detenzione di arma clandestina, detenzione abusiva di armi e munizioni, nonché di ricettazione.