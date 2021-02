Colpo alla ‘ndrangheta in tutta Italia, 10 arresti e 160 ordinanze di custodia cautelare

Colpo alla criminalità organizzata in tutta Italia. Questa mattina la Polizia di Stato sta eseguendo sei diverse operazioni sul territorio nazionale, per 160 ordinanze di custodia cautelare in carcere.

In particolare, a Lecco è stata disarticolata un’organizzazione mafiosa composta da presunti appartenenti alla ‘ndrangheta calabrese operanti in Lombardia. Sono 10 i fermi in corso per associazione a delinquere di stampo mafioso.

Le complesse indagini coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine hanno permesso di colpire duramente diverse organizzazioni criminali.