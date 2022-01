Come sfruttare al meglio le opportunità di vincita online

I giochi online possono essere molto vantaggiosi, ma a molti le limitazioni imposte dall’AAMS vanno strette, ecco come andare oltre.

Che cos’è AAMS

Tra i numerosi paesi in grado di consentire la legalità del gioco d’azzardo online, L’Italia, prima e meglio di molte altre realtà, si è saputa distinguere con l’istituzione di un organo governativo dedicato, l’AAMS, oggi rinominato ADM. Questa istituzione, operativa dal 2006, ha lo scopo di controllare e far rispettare le normative in atto, allo scopo di proteggere il giocatore da possibili siti fraudolenti e, naturalmente, operare una congrua tassazione dei guadagni. Benché i vantaggi per il giocatore che sceglie di operare unicamente su siti regolati direttamente da AAMS siano numerosi, sono in molti i professionisti del gioco che mal sopportano le limitazioni.

Fuga da AAMS, cosa sapere

Prima di avventurarsi al di là del confortevole ambiente controllato da AAMS, chiunque voglia rischiare l’impresa di scommettere online su siti attualmente non riconosciuti dall’organismo ufficiale, deve conoscere alcuni dei possibili rischi a cui va incontro. Per garantirsi un’esperienza quanto più possibile priva di sorprese sgradevoli, è il caso di scegliere siti di scommesse online che sono stati selezionati da esperti del settore e valutati come affidabili, come quelli presenti nella lista stilata da casinònonaams.com nella quale è possibile trovare i migliori casino non ancora valutati da Aams sui quali giocare con un gran numero di vantaggi, rispetto ai siti già approvati.

Prima di ogni cosa è bene specificare che i siti non AAMS non sono siti pirata o nei quali si corrono unicamente rischi ad alto tasso di adrenalina, si tratta unicamente di portali di gioco online non ancora riconosciuti dal governo italiano, spesso perché nati da poco o perché localizzati su server che non sono localizzati su territorio italiano o in altre regioni europee. I siti di gaming online più recenti sono quasi sempre quelli in grado di offrire bonus di entrata molto consistenti per assicurarsi l’ingresso di nuovi scommettitori. Queste cifre, molto spesso, superano di molto i limiti imposti ai siti AAMS.

Siti non AAMS, conviene davvero rischiare?

Quando ci si avventura al di fuori della cerchia dei casino riconosciuti dall’organismo ufficiale che in Italia si occupa di censure e regolamentare i siti di scommesse online, è naturale domandarsi se il gioco valga la candela. Se da una parte, il limiti sulle scommesse e i bonus ricchissimi possono essere più che invitati, dall’altra non si hanno molte garanzie sull’effettiva possibilità di riscuotere le proprie vincite. Tuttavia sono già molti i giocatori professionisti che, da tempo, sono in grado di sostenersi unicamente con le scommesse effettuate su questo tipo di portali. Come è possibile quindi giocare in sicurezza, lontano dall’occhio vigile di AAMS?

Quella di usare il buon senso resta sempre la regola generale più valida. Sebbene possa sembrare difficile, è sempre il caso di far ricorso al proprio autocontrollo fermandosi prima di mollare del tutto i freni inibitori. Giocare responsabilmente dovrebbe essere fondamentale per qualsiasi scommettitore. La seconda regola fondamentale è quella di scegliere si giocare unicamente su siti che siano precedentemente stati testati e valutati da esperti in grado di selezionare solo i portali più affidabili, nel mare di occasioni offerte dalla rete, non tutte limpide purtroppo. Visitando il sito casinononaams.com è possibile valutare una discreta selezione di portali più che affidabili sui quali giocare.