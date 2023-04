Controlli Nas di Catanzaro nelle mense ospedaliere, riscontrate irregolarità amministrative

Anche i Carabinieri del NAS di Catanzaro hanno eseguito delle attività ispettive nelle province di Catanzaro e Vibo Valentia nell’ambito della campagna nazionale di controllo “mense ospedaliere”, disposta dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute di Roma.

In particolare, i controlli hanno interessato 13 aziende di ristorazione operanti all’interno di mense ospedaliere, sia pubbliche che private, di cui 3 hanno evidenziato irregolarità amministrative, con conseguente irrogazione di sanzioni pecuniarie per un importo totale di 3.000 euro, contestate a causa di violazioni nella gestione degli alimenti in materia di autocontrollo alimentare e carenze igienico sanitarie e strutturali.

Inoltre, durante uno dei controlli, è stata disposta la sospensione di un deposito alimenti annesso ai locali mensa attivato in assenza di autorizzazione sanitaria.