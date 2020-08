Coronavirus, 463 nuovi casi e 2 morti registrati in Italia nelle ultime 24 ore

Tornano a calare le vittime. I nuovi decessi legati al Covid-19 nel nostro Paese sono 2. Dopo le 13 vittime registrate ieri, 8 agosto, e le 3 di venerdì 7 agosto, il bilancio totale delle morti per Coronavirus sale a 35.205.

Lo comunica la Protezione Civile e il Ministero della Salute nel quotidiano bollettino sulla situazione dell’epidemia in Italia. Per quanto riguarda i contagi, nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 463 nuovi casi . Ieri, l’aumento era stato di +347, dopo i 552 registrati venerdì e i 402 del 6 agosto.

Il bilancio dei positivi fin dall’inizio del monitoraggio sale a quota 250.566. Aumentano le persone attualmente positive: oggi sono 13.263 (ieri 12.953).

Il numero dei tamponi effettuati nell’ultimo giorno è di 37.637: una cifra nettamente inferiore a ieri, quando ne erano stati fatti 53.298. Il totale dei test è di 7.249.884, per un totale di 4.296.730 casi monitorati.

Il bilancio dei guariti sale invece a 202.098 (ieri il totale era di 201.947). Ci sono ancora 763 persone ricoverate (ieri 771), di cui 45 in terapia intensiva (ieri 43). Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 12.455.