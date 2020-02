Coronavirus, in Calabria le scuole resteranno aperte

Le scuole in Calabria resteranno aperte. È quanto annunciato dal presidente del Consiglio Giuseppe Conte durante la conferenza stampa convocata subito dopo la conferenza Stato-regioni finalizzata ad emettere un’ordinanza predisposta dal ministero della Salute, d’intesa con l’Istituto superiore di sanità per coordinare e rendere omogenei i comportamenti in tutte le aree che non hanno focolai, in modo da “fare chiarezza”, viene spiegato, per le regioni ‘no cluster’.

Il premier ha sottolineato che l’Italia è stata divisa in 3 zone: quelle focolaio, dove valgono le misure restrittive varate, un secondo livello «che si estende alle aree circostanti che presentano episodi da contagio indiretto» e un terzo livello che riguarda il resto d’Italia. E qui «sicuramente non ha ragione di esistere la sospensione si attività scolastiche».

L’ordinanza è stata trasmessa dal ministro per gli Affari regionali alla Conferenza delle Regioni per confrontarsi sui dettagli e sarà divulgata già in giornata.