Coronavirus, in Italia registrati 10.874 casi e 87 vittime nelle ultime 24 ore

Il Ministero della Salute ha diffuso i dati di oggi, martedì 20 ottobre 2020, relativi a positivi, guariti e deceduti per coronavirus.

Nelle ultime 24 ore in Italia registrati 10.874 nuovi casi di coronavirus su 144.737 tamponi effettuati, che portano il totale dei casi da inizio emergenza a 434.449. I decessi sono stati 89, con il totale delle vittime che sale a 36.705.

I ricoverati in terapia intensiva in Italia sono 870, 73 in più rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 142.739. Il totale di dimessi e guariti sale a 255.005.