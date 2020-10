Offese alla Santelli, Liceo genovese punisce l’insegnante

Provvedimento disciplinare in arrivo per Paola Castellaro, l’insegnante e attivista del M5S, che in un post ha definito ‘mafiosa’ Jole Santelli, la presidente della Regione Calabria morta per tumore giovedì scorso. Sul caso l’Ufficio scolastico della Liguria ha anche aperto un approfondimento. Castellaro è una docente del liceo statale Pertini di Genova”.

“La scuola prende le distanze dalle esternazioni della docente “censurandole duramente” e comunica “che ha già avviato tutte le procedure disciplinari previste dalla normativa nei confronti della docente interessata”. “Sono pervenute a questa istituzione scolastica -scrive il dirigente scolastico – decine di telefonate e di e-mail di sdegno e di protesta nei confronti della docente, titolare di insegnamento presso questo liceo”.

Contro Castellaro avevano preso posizione vari esponenti del M5S: la docente era stata candidata alle comunali e aveva partecipato alle primarie per le Europee. Critico anche il deputato della Lega Rossano Sasso membro della commissione cultura della Camera. “No, non mi basta che il suo profilo facebook sia stato oscurato, nè che il suo partito abbia condannato il gesto ed allontanato questa “signora”. Non mi basta che il “Pertini” abbia condannato il comportamento di Castellaro. Chiedo che il Ministero verifichi le responsabilità e, una volta appurate, applichi sanzioni severe”.