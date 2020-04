Coronavirus: nuovo caso positivo riscontrato a Montepaone

“Il bollettino di oggi registra un nuovo caso di positività al virus di un nostro concittadino. Quando è in gioco la salute tutto passa in secondo piano e, a questa persona, voglio che arrivi l’augurio più sincero da parte mia e di tutta Montepaone”.

“Vi condivido ulteriori dettagli per smorzare le manifestazioni di panico che possono sorgere a seguito della notizia di nuovi casi di positività. La persona risultata positiva al tampone era in isolamento assieme ai propri familiari”.

“Tutti loro hanno osservato rigorosamente le misure di contenimento e quarantena. In sostanza, non ci sono stati contatti con l’esterno. Come potete verificare, la lentezza con cui cresce il numero di contagiati nel nostro paese ci conferma che le misure in atto stanno sortendo gli effetti sperati”.

“Questo, però, ci segnala anche che il nemico invisibile è tutt’altro che sconfitto. Dobbiamo quindi continuare a combattere con l’unica arma che abbiamo: rimanendo a casa!”. Lo rende noto con un post su Facebook il sindaco di Montepaone, Mario Migliarese.