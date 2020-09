Coronavirus, registrato un caso positivo a Stalettì

Nei giorni scorsi è stato rilevato un caso di positività al COVID-19 nel territorio di Stalettì.

Il soggetto è residente nelle frazioni, è stato messo in isolamento con sorveglianza attiva da subito, insieme ai componenti della sua famiglia.

È asintomatico e in contatto telefonico giornaliero con il Sindaco. Sono stati ricostruiti contatti e spostamenti, che non hanno interessato luoghi o altri residenti in Stalettì. Senza panico ma con prudenza, lo scrive il sindaco del centro nel catanzarese su Facebook.