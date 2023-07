Cosa unisce un giovane Chef, Franca Crudo e i negozi Naturium?

In prima battuta direi l’amore incondizionato per la Calabria ma poi ti accorgi che le tre compagini messe assieme hanno in comune il desiderio di divulgare e trasmettere i grandi valori che questa regione (Calabria) conserva e tramanda sapientemente con questi “ambasciatori” del gusto e del buon vivere!

Un ponte tra antichi e nuovi saperi, la sfida appunto parte da Zungri tra lo chef Gianpiero Menniti e Franca Crudo

Insieme per far conoscere le ricchezze della cultura calabrese.

Inizia così un viaggio che ci farà conoscere il meglio di angoli nascosti o associazioni silenziose che riescono ad emozionarci e farci sperare in un orgoglioso risveglio culturale ed economico !

Iniziamo il viaggio…

La scorsa settimana il giovane chef guardavallese Gianpiero Menniti si è recato a Zungri per visitare l’associazione “Asfalantea” e documentare in prima persona la “giornata del pane”. Con la signora Franca Crudo presidente dell’associazione hanno stretto una sinergia con lo scopo di organizzare delle giornate esperienziali al di fuori della regione che possano trarre le diverse peculiarità gastronomiche della regione, che ad oggi si possono ritenere dei “culti”, ogni anno a Zungri, fanno visita tantissimi turisti con l’impegno di visitare le grotte e vivere l’esperienza della giornata del pane.

La giornata svoltasi a Zungri nella località Raìsina è terminata con la degustazione dei prodotti tipici calabresi preparata dalla stessa Franca. Questa è una chiara dimostrazione, con la quale si rende noto che il turismo enogastronomico in Calabria oltre alle bellezze che possiede l’intero album paesaggistico, la cucina regionale con le sue diverse preparazioni, materie prime d’eccellenza e i vari prodotti riconosciuti dai diversi Marchi (DOP, IGP, PAT, De.Co e SLOW Food) può rappresentare un’attrazione e da qui che nasce il turismo enogastronomico.

Dopo diversi anni di studi e di iter burocratici la cucina italiana è stata candidata come “patrimonio immateriale dell’Unesco”. In Italia ogni regione, e a sua volta ogni paesino incastonato nelle diverse province, custodisce da secoli la propria cultura storica ed enogastronomica, e si contraddistingue per le varie preparazioni, usi, costumi e tradizioni artigianali che rappresentano un’autentica espressione di valori e di comunità.Proprio nella nostra regione; la nostra storia culinaria ed enogastronomica si contraddistingue da provincia a paesini dell’entroterra, ogni paese, anche se sotto la stessa provincia ha una propria autenticità;

Come succede a zungri Grazie la signora Franca che con passione attraverso i percorsi organizzati dall’associazione Asfalantea tramanda ai turisti provenienti da tutto il mondo che visitano la cittadina, le tradizioni calabresi.

Vi racconteremo storie molto interessanti che hanno la necessità di essere divulgate. Naturium metterà a disposizione i suoi negozi per costruire i ponti del grande sapere Calabrese.