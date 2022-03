Covid-19, la Calabria resta in zona gialla

Sono 8 le Regioni italiane che da oggi passano in zona bianca, tra queste anche la Sicilia. La situazione epidemiologica permette in ritorno nella fascia minore di rischio anche per Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Molise, Puglia, Toscana e Valle d’Aosta.

La decisione del ministero della Salute è giunta lo scorso 11 marzo, a seguito dei dati resi noti dalla Cabina di regia. La scorsa settimana erano passate in area bianca l’Abruzzo, il Piemonte e la provincia autonoma di Trento.

Restano in zona gialla, invece, altre 4 regioni: si tratta della Calabria, del Lazio, delle Marche e della Sardegna.