Da Resurrexit, 2009

In questo tempo di sventura, e nei giorni di Passione e Resurrezione, non trovo di meglio che ricordarvi alcuni versi di Resurrexit, lasciando a ciascuno le sue riflessioni. Eccoli.

O Dio che facesti ogni cosa, le messi infinite di stelle,

e gli abissi cupi del mare, e gli alberi, e i campi, e i deserti,

i monti coperti di geli, e i fiori e le fronde dei rami,

ed ha disseminato benigno dovunque ogni aspetto di vita,

e ovunque nascono e vivono e muoiono senza mai conoscere pena,

e soli noi in tutto l’immenso, noi uomini rendesti a Tua immagine,

e siamo in parte dèi dentro il cuore, e in parte vile mucchio di carne,

noi soli, re o miseri schiavi, noi soli, pastori o guerrieri,

noi soli di breve destino o in una desolata vecchiezza,

noi soli, felici o infelici, noi soli conosciamo il dolore,

noi soli a ogni istante di vita proviamo l’angoscia di scegliere,

e il frutto del bene e del male, e a ogni alba ci desta una sferza,

un pungolo, un morso dell’anima, l’acuto desiderio di vivere,

e il volere ricchezze per timore di essere poveri,

e ricercare la forza per qualche continua paura,

e l’odio e l’amore tenace, e la ricerca di gloria,

e la mancanza di fede, e l’essere dio di noi stessi,

e ribellarsi anche a Te, spezzando le porte del limite.

E Tu, Dio dell’alto dei cieli, che Ti sei fatto anche uomo,

e hai pianto, e hai pregato Tuo Padre passasse da Te questo calice,

Tu ora conosci che sia l’incognita eterna del fato,

la sorte di essere uomo, e i desideri infiniti

e l’inatteso ogni giorno, e a ognuno di noi chiodi e croce,

a ognuno il flagello e la morte, e a ognuno la resurrezione;

e sei ora venuto a portarci la verità senza pace.

E coraggio, dunque.

Ulderico Nisticò