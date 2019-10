Detenevano droga, coltelli e mazza da baseball. 2 giovani arrestati

Gli agenti della sezione di Polizia Stradale di Crotone hanno arrestato all’alba di ieri due giovani della provincia di Cosenza, G.B. di 22 anni e C.C. 20enne, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e li ha denunciati per il possesso di armi. I due viaggiavano a bordo di un’autovettura Fiat Bravo fermata ad un controllo stradale in località Passovecchio nel Comune di Crotone.

Nel mezzo gli agenti hanno rinvenuto due involucri contenenti complessivamente quasi 350 grammi di marijuana, una mazza da baseball, due coltelli a serramanico della lunghezza di 19 e 14 centimetri e la somma di 245 euro, suddivisa in banconote di diverso taglio, verosimilmente provento dell’attività illecita.

Nel corso della successiva attività, gli uomini della Sezione di Polizia Stradale, unitamente a personale della Squadra Mobile della Questura, hanno eseguito perquisizioni nelle abitazioni dei due giovani che hanno consentito di rinvenire e sequestrare una pistola scacciacani.