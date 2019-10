Il calabrese Iaquinta a Misano per conservare la vetta della Carrera Cup Italia

Adrenalina, fascino, spettacolo. Il capoclassifica della Carrera Cup Italia Simone Iaquinta dovrà guardarsi dagli attacchi degli avversari – che saranno agguerriti – per difendere il comando della classifica in questo sesto e penultimo appuntamento del trofeo monomarca di casa Porsche.

Al Porsche Festival di Misano, infatti, avrà luogo uno degli spettacoli sportivi più suggestivi e attesi dell’intera stagione automobilistica.

Iaquinta, che nelle ultime settimane ha provato e definito strategie di gara e ogni dettaglio con la scuderia, team Ghinzani Arco Motorsport – Centri Porsche di Milano, è pronto e concentrato per affrontare un momento decisivo della stagione.

Attualmente, la classifica assoluta del trofeo monomarca della casa di Stoccarda vede il campione calabrese al comando con 102,5 punti, 4,5 in più del secondo in graduatoria, Conwright. Più staccata, a 89 punti, la coppia Bertonelli-Kukala.

Il programma del weekend prevede un sabato all’insegna delle qualifiche e di gara uno in notturna, alle 19,50, in diretta su Sky Arena. Gara 2 va in scena domenica con partenza alle 12.25 (Sky Sport Arena e Cielo). Entrambe le corse saranno disponibili pure in live streaming in HD sul sito ufficiale www.carreracupitalia.it e sulla pagina Facebook della serie.

“Mi sento pronto e carico per affrontare questo penultimo round di campionato – ha dichiarato Iaquinta – So che sarà difficile mantenere la testa della classifica, ma nelle ultime settimane abbiamo lavorato tanto con la squadra per mettere a punto ogni dettaglio tecnico e mentale in vista di questo straordinario evento. Darò il massimo, questo è fuor di dubbio”.