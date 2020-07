Dichiarazione di Michele Drosi, presidente provinciale del Partito Democratico di Catanzaro

“Mentre in Calabria impazzano le nomine importate dall’esterno ai vertici dei dipartimenti e di vari Enti regionali, questa volta è un calabrese ad essere chiamato a Roma per svolgere una importante e prestigiosa funzione.

L’onorevole Giuseppe Soriero, già parlamentare per diverse legislature e sottosegretario ai Trasporti nella stagione di Romano Prodi, è stato nominato, con voto unanime, presidente della Conferenza Nazionale dei presidenti delle Accademie delle Belle Arti di tutta Italia.

Si tratta di un importante riconoscimento nei confronti di un nostro conterraneo e, se mi è consentito, di un mio illustre concittadino e amico che si è distinto, negli anni, oltre che nello svolgimento di funzioni politiche e di governo, anche in campo culturale e come studioso delle problematiche che da tempo affliggono il Mezzogiorno.

Sono sicuro che anche alla guida di questo organismo saprà fare bene la sua parte in un Paese come l’Italia, noto in tutto il mondo per i meravigliosi paesaggi, gli importanti monumenti storici e le tante opere d’arte, nonché culla di grandi artisti e rinomati conoscitori dell’arte e, proprio per questo, luogo dove potersi formare culturalmente nel settore artistico.

Le Accademie, pertanto, possono assolvere a questo importante compito, attraverso la formazione e l’inserimento nel mondo del lavoro in un campo in continua crescita.

A nome mio personale e anche del Partito Democratico provinciale voglio congratularmi con l’amico Pino Soriero, che anche da questa postazione saprà contribuire allo sviluppo di questo fondamentale settore”.