Due turisti rimangono incastrati con l’auto in un vicolo di Catanzaro, soccorsi dai vdf

Disavventura per due turisti nel quartiere Gagliano, zona nord-ovest della città di Catanzaro, che tratti in inganno dal navigatore venivano indirizzati con l’automobile in un vicolo del centro urbano rimanendo incastrati.

I malcapitati non riuscendo a togliersi d’impiccio allertavano la Sala operativa 115 del comando di Catanzaro.

I Vigili del Fuoco giunti tempestivamente sul posto riuscivano con non poche difficoltà a liberare l’auto consentendo il ritorno sulla strada principale.

Nessun danno a persone.