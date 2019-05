Elia Diaco eletto nel direttivo della Sidv, Società Italiana di Diagnostica Vascolare

Il dottor Elia Diaco, responsabile dell’ambulatorio di Angiologia e Medicina Vascolare del Sant’Anna Hospital di Catanzaro, è stato eletto componente del direttivo nazionale della SIDV – Società Italiana di Diagnostica Vascolare, per il triennio 2020/2022.

L’elezione dei componenti dell’organismo che dirige e amministra la Società medica è avvenuta nell’ambito del congresso nazionale, che si è svolto a Roma dal 3 al 5 maggio scorsi. L’incarico a cui Diaco è stato chiamato si aggiunge a quello di responsabile regionale SIDV, che l’angiologo attualmente ricopre in Calabria.

<< Ringrazio i colleghi che hanno inteso darmi fiducia – ha commentato Diaco –; considero la loro scelta il riconoscimento del lavoro fatto in questi anni, in Calabria e fuori dalla nostra regione, per promuovere la SIDV ma soprattutto per diffondere le conoscenze sulle patologie di ambito vascolare. Come amo ripetere – ha detto ancora l’angiologo – si tratta di malattie talvolta sottovalutate o trascurate ma che invece presentano rischi notevoli se non diagnosticate a livello specialistico, curate in modo appropriato e seguite nel tempo, nel caso in cui giungano a uno stadio cronico. Da questo discende anche l’importanza della prevenzione, per evitare quanto più possibile costi sociali in termini di salute e qualità della vita delle persone ma anche costi economici, che inevitabilmente si ripercuotono sul Servizio sanitario. Non è un caso – ha concluso Diaco – che come Società sosteniamo la campagna “Ama le tue gambe”, che proprio in questo mese di maggio consente di fissare una visita gratuita con i medici della SIDV semplicemente chiamando il numero verde 800 042 650 >>.