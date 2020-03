Esce per andare a prendere dolci fatti in casa dalla fidanzata, 32enne denunciato

Un 32enne di Filogaso, M.M. è stato deferito dai Carabinieri di Maierato, per aver violato le disposizioni governative di contrasto alla pandemia da Covid-19 attualmente in corso.

Il giovane, al momento del controllo, non è stato in grado di fornire un motivo valido relativo alla sua presenza in strada e avrebbe anche cercato di sfuggire al controllo.

Bloccato dai Carabinieri, il 32enne ha dichiarato di essersi allontanato dalla propria abitazione per recarsi presso quella della fidanzata, a prendere dei dolci fatti in casa.

Nonostante i militari tentassero di spiegargli che non fosse possibile in virtù delle recenti limitazioni, egli ha insistito sul fatto che la sua abitazione si trovasse vicino a quella verso cui era diretto, peccato che la casa della fidanzata si trovava a circa un km.