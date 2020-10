Estorsione e sfruttamento della prostituzione, tre persone arrestate a Soverato

Sono accusati di estorsione e sfruttamento della prostituzione le tre persone arrestate a Soverato durante un’operazione dei carabinieri della Compagnia guidata dal capitano Luigi Cipriano.

Il Gip, Pietro Carè, per Danail Mitkov Dimitrov bulgaro di 41 anni, domiciliato a Davoli ma attualmente in carcere a Siano, Eva Caldarar, rumena di 27 anni residente a Montepaone ma attualmente in carcere a Castrovillari e Patrizia Serafino, di 62 anni, residente a San Sostene, ha fissato per oggi 5 ottobre gli interrogatori durante i quali gli indagati potranno difendersi dalle pesanti accuse mosse a loro carico nella richiesta formulata dal Pm e scaturita dalle risultanze investigative dei militari della Compagnia di Soverato.

Il collegio difensivo è composto da Roberto Fontanella, Felice Foresta, Antonio Ludovico e Saverio Viscomi. (CatanzaroInforma.it)