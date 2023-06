Fatti sul petrolio greggio che ogni trader dovrebbe conoscere

Mentre la maggior parte dei trader è probabilmente consapevole dei fondamenti del petrolio greggio, puoi imparare molto di più su questo bene in-demand, incluso come la sua storia, l’applicazione diffusa e il valore distintivo possono influenzare le scelte di trading del petrolio. Quando ci si impegna nel trading di criptovalute, è essenziale selezionare una piattaforma affidabile come questa app per proteggere i propri investimenti digitali.

Questo articolo copre fatti essenziali e affascinanti sul petrolio che ogni trader dovrebbe conoscere. Questi aiuteranno a creare una visione più completa del mercato petrolifero e di come scambiarlo.

Fatti sorprendenti sul petrolio greggio

1. Il petrolio greggio è una risorsa naturale la cui composizione varia a seconda della località.

Il petrolio greggio è una sostanza naturale costituita principalmente da idrocarburi con tracce di zolfo, azoto e ossigeno. Si sviluppa dai resti di piccole creature e piante sepolte milioni di anni fa. Tutte queste sostanze organiche si convertono in petrolio greggio a causa di condizioni ambientali come calore e pressione.

L’olio leggero, medio, pesante o pesante può essere classificato in base al tipo di olio e al metodo di estrazione. L’American Petroleum Institute (API) utilizza la sua unità di gravità (o gravità API) per determinare quanto sia pesante o leggero il petrolio greggio. L’olio è pesante e più difficile da elaborare, minore è la sua gravità API. E questo è ciò che distingue Brent da WTI. Tali piattaforme forniscono informazioni per aiutarti a capire il mercato al contrario.

2. Quasi tutti i prodotti che vedi utilizzano petrolio greggio, incluso il dispositivo utilizzato per leggere questo articolo.

A causa del suo uso diffuso nella vita quotidiana, le persone considerano il petrolio greggio come una delle fonti energetiche più significative al mondo. Le persone usano l’olio in asfalto, lubrificanti, cere e altri prodotti petrolchimici, oltre ad essere il componente principale del combustibile per il riscaldamento. Quindi, questi beni vengono utilizzati ed evoluti in cose più note come plastica, abbigliamento, ecc.

Durante una parte significativa del suo percorso di produzione, il dispositivo che stai utilizzando per leggere questo articolo è entrato in contatto con il petrolio greggio. Un aereo, un camion o un treno ha bisogno di olio per portare la tua attrezzatura al negozio o alla casa. I lubrificanti sono necessari per i macchinari utilizzati per creare gadget come computer e telefoni cellulari. L’olio potrebbe anche essere un componente di produzione per le scarpe che indossi ora. La creazione di scarpe include materie plastiche e cere, che sono sottoprodotti del petrolio greggio. Per funzionare, quasi tutti gli impianti di produzione hanno bisogno di calore o energia. Le persone usano spesso il gas per alimentare questa energia/calore (ancora un altro sottoprodotto del petrolio naturale).

È incredibile quanto di ciò che vedi intorno a te si colleghi al petrolio greggio o alla sua produzione ad un certo punto. Vale la pena notare che le economie in espansione si traducono in un aumento del consumo e della domanda di beni di uso quotidiano, che aumenta il prezzo del petrolio greggio.

3. Il Texas e il Nord Dakota superano quasi tutti gli altri paesi del mondo per quanto riguarda la produzione di petrolio.

Oltre alla Russia e all’Arabia Saudita, gli Stati Uniti del Texas e del Nord Dakota producono la maggior parte del petrolio. Producono circa la metà di tutti i beni prodotti negli Stati Uniti.

Rispetto ad altre regioni con una produzione di petrolio limitata o nulla, queste regioni più produttive spesso vedono una crescita economica più elevata quando il petrolio è richiesto. Secondo il Bureau of Economic Analysis, il Texas ha avuto l’economia statale in più rapida crescita negli Stati Uniti negli ultimi tre mesi del 2017. Come visto dal 38% della produzione totale negli Stati Uniti, la statistica di cui sopra non è affatto sorprendente.

4. Il mondo consuma petrolio greggio equivalente a 637 piscine olimpioniche al giorno.

Una piscina olimpionica è lunga circa 25 metri, larga 50 metri e profonda due metri. Una di queste piscine richiederebbe 1577 barili di petrolio per riempirlo. Il mondo consuma quel petrolio in circa due minuti, mentre i sette paesi più grandi assorbono il valore di un’intera piscina di petrolio in circa quattro minuti.

I commercianti potrebbero vedere un aumento dei prezzi del petrolio greggio se scoprono che il consumo globale di petrolio è in aumento. Di conseguenza, il petrolio greggio è considerato un indicatore dello stato dell’economia mondiale perché una maggiore crescita economica può comportare un aumento del consumo di petrolio e un aumento dei prezzi del petrolio greggio.