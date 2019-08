Festival internazionale del Jazz a Soverato

L’ “Associazione Internazionale di Jazz Sal Nistico” in collaborazione con il sindaco di Soverato Ernesto Alecci e il sindaco di Cardinale Danilo Staglianò, organizza, il prossimo 19 agosto alle ore 21.00 nell’area Ex Comac di Soverato, la seconda edizione del “Concerto in onore di Sal Nisticò”, tenor sassofonista statunitense, considerato uno dei giganti del Jazz negli Usa del secolo scorso.

Ospite d’onore della serata Sarà Adriano Mazzoletti, uno dei massimi esperti della storia del Jazz a livello europeo.

Dopo un preludio di alcuni capolavori del Jazz di Thelonious Monk, Bud Powell e altri classici del Jazz, ad opera del giovannissimo Sal Nistico e del suo maestro Claudio Colassazza, avrà luogo il concerto in cui suonerà il famoso tenor sassofonista Jim Nisticò dall’Arizona (USA) accompagnato nella performance soveratese da Devon Bridgewater (violino) e dai maestri Claudio Colasazza (piano), Amedeo Ariano (batteria) e Francesco Puglisi (contrabasso).

Al termine dell’esibizione i sindaci di Soverato e Cardinale, il professore Giuseppe Nisticò presidente della Sal Nistico international jazz Association e il vicepresidente della stessa associazione Emanuele Amoruso, conferiranno il Premio Internazionale Sal Nistico, realizzato dal maestro orafo Gerardo Sacco di Crotone, al figlio del grande jazzista, Sal Nistico junior.

Il 20 agosto alle ore 19.00 il sindaco e il consiglio comunale di Cardinale intitoleranno una piazzetta a Sal Nistico “Sax tenor giant of jazz USA) di fronte la casa in cui sono nati alla fine del secolo scorso gli antenati del maestro .